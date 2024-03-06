هاتف متطور بقدرات مميزة من Honor

قررت Honor تعزيز مواقعها في سوق هواتف أندرويد المتطورة، وأطلقت هاتفا مميزا من حيث المواصفات وقدرات التصوير.

وأكثر ما يميز هاتف x9b 5G الجديد هو هيكله المتين المصنوع من أجود المواد، والمقاوم للماء والغبار وفق معيار IP53، والذي أتى بأبعاد (163.6/75.5/8) ملم.

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حصل هذا الهاتف على قدرات تصوير مميزة أيضا بفضل كاميرته الأساسية الثلاثية العدسة التي أتت بدقة (108+5+2) ميغابيكسل، والمجهزة بعدسة macro وعدسة للتصوير الفائق العرض، فضلا عن كاميرته الأمامية التي جاءت بدقة 16 ميغابيكسل، ويمكنه توثيق فيديوهات FHD بمعدل 30 إطارا في الثانية.

أما شاشته فأتت من نوع AMOLED بمقاس 6.78 بوصة، دقة عرضها (1220/2652) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، ومعدل سطوعها الأعظمي يصل إلى 1200 شمعة/م تقريبا.

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يعمل الهاتف بنظام Android 13 مع واجهات Magic OS 7.2، ويقدم للمستخدم أداء ممتازا بفضل معالج Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1، كما جهز بمعالج رسوميات Adreno 710، وذواكر وصول عشوائي 8 و12 غيغابايت، ذواكر داخلية 256/512 غيغابايت.

ودعمته Honor بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع، وشريحة NFC، وتقنيات Infrared للتحكم بالأجهزة الإلكترونية عن بعد، وبطارية كبيرة بسعة 5800 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 35 واط.

المصدر: gsmarena