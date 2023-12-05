روسيا.. منصة جديدة نظيرة لـ"يوتيوب" قيد الاختبار

أعلنت شركة MTS الروسية أنها أطلقت اختبارا تجريبيا لمنصة محتوى فيديو المستخدمين Nuum، وهي نظيرة لموقع YouTube.

وأشار بيان صادر عن MTS إلى أنه يقرر إتمام الإطلاق الكامل للمشروع عام 2024.

وقالت الخدمة الصحفية لـ MTS إنه يمكن للمستخدمين على المنصة الجديدة أن يبثوا وينزّلوا ويشاهدوا مقاطع الفيديو بتنسيقات أفقية ورأسية.

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ومحتوى Nuum متاح في إصدار الويب، وكذلك في متاجر تطبيقات App Store وGoogle Play. وتعتزم الشركة في المستقبل القريب إتقان الوظائف الرئيسية مع المستخدمين. ويتوقع أن يتم تحديث المنتج كل أسبوعين أو ثلاثة أسابيع في إطار الاختبار التجريبي، مع الأخذ في الاعتبار ملاحظات المستخدمين حول التطبيق. وقد ظهرت مجموعة دعم للمشروع الجديد على شبكة VK الاجتماعية.

يذكر أن Nuum تستخدم علامة تجارية مملوكة لشركة MTS تحت هذا الاسم، وكان المشغّل قد أطلق في ديسمبر عام 2020 منصة مالية للاعبين مع مكافآت للألعاب وفرصة لإصدار بطاقة مصرفية افتراضية. وفي أبريل عام 2022، أوقفت الخدمة عملها بسبب خروج نظامي الدفع Visa وMastercard من روسيا.

جدير بالذكر أن نظيرة YouTube وTikTok التابعة لشركة MTS كانت أعوام 2019 – 2023 تحمل اسم WASD، وهي منصة بث مباشر أطلقتها MTS منذ 4 أعوام. وتم تصميم WASD كمنصة بث مباشر للاعبين، لكن الخدمة لم تتمتع بالنجاح المتوقع لها بين المستخدمين، وقررت MTS الانتقال إلى مشروع أوسع.

المصدر: نوفوستي