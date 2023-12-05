متجر App Store يزيل بعض التطبيقات الروسية!

ذكرت وسائل إعلام، أن بعض التطبيقات الروسية اختفت من قوائم التحميل في متجر App Store التابع لشركة آبل.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن تطبيق " Sbermarket" للشراء عبر الإنترنت"، وتطبيق "السكك الحديدية الروسية للركاب" وتطبيق "Citydrive" لم يعودوا متوفرين للتحميل عبر متجر App Store للتطبيقات التابع لشركة آبل.

وذكر المسؤولون عن التطبيقات المذكورة أن التطبيقات يمكن تحميلها من متجري Google Play وRustore الإلكترونيين.

وكانت شركة آبل قد أعلنت في وقت سابق أن أن المطورين من روسيا يمكنهم الآن تزويد مستخدميهم بالقدرة على الدفع مقابل عمليات الشراء داخل التطبيق من خلال موارد خارجية.

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وتبعا لصحيفة "كوميرسانت" الروسية فإن بعض تطبيقات المصارف الروسية بدأت بالاختفاء أيضا من متجري AppStore وGoogle Play، منها تطبيقات مصارف Tinkoff وUralsib وRussian Standard وPost Bank وAbsolut و Home Bank.

المصدر: فيستي+وكالات روسية