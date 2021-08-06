Honor تنافس سامسونغ وهواوي بهاتف مميز ورخيص الثمن

كشفت Honor عن هاتفها الأحدث الذي يتوقع له أن يشكل منافسة قوية لهواتف سامسونغ وهواوي من الفئة المتوسطة.

ويأتي هاتف Play 5T Pro الجديد بهيكل مقاوم للرطوبة والغبار، أبعاده (160.7/73.3/8.4) ملم، وزنه 179 غ.

وحصل الجهاز على شاشة IPS LCD بمقاس 6.6 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 399 شمعة/م تقريبا.

أما المعالج فيه فأتى Mediatek Helio G80 ثماني النوى، ومعالج الرسوميات Mali-G52 MC2، وذواكر الوصول العشوائي 8 غيغابايت، وذواكر التخزين الداخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع.

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وحصل الجهاز على كاميرا أساسية متعددة العدسات، دقة عدستها الرئيسية 64 ميغابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 16 ميغابكسل تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

وزودته Honor بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0 ، وبطارية بسعة 4000 ميلي أمبير، أما سعر نسخه فسيكون نحو 200 يورو.

المصدر: 3dnews