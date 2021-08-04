ريالمي تكشف عن تقنية شحن لاسلكية متطورة للهواتف

أزاحت Realme الستار خلال الحدث الذي عقدته مؤخرا عن عدة تقنيات جديدة، من بينها شاحن لاسلكي مغناطيسي للهواتف الذكية.

وتبعا للشركة فإن شاحن MagDart الجديد سيأتي على شكل مكعب بلاستيكي صغير يحوي بداخله مروحة صغيرة لتأمين تبريده وتبريد الهاتف أثناء الشحن، والأهم من ذلك هو أنه سيكون أسرع شاحن لاسلكي مغناطيسي في العالم، إذ سيؤمن شحنا باستطاعة 50 واطا.

ومن المفترض أن تطرح Realme أيضا شاحنا لاسلكيا آخر دائري الشكل، لكن استطاعته ستكون أقل من استطاعة الجهاز الأول، وسيتصل الشاحنان بمصادر الطاقة عبر منافذ USB-C.

واستعرضت خلال الحدث أيضا حافظة صغيرة تثبت على ظهر الهواتف يمكن استغلالها لحمل البطاقات المصرفية أو النقود الورقية، وجهزت بذراع متحركة يمكن إمالتها بزوايا مختلفة لتثبيت الهاتف على أي سطح مستو ومشاهدة الفيديوهات أو تصفح الإنترنت.

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وتزامنا مع طرح هذه الأجهزة في الأسواق ستطرح USB-C أيضا هاتفا متطورا سيحمل اسم Realme Flash، سيجهز على الأغلب بمعالجات Snapdragon 888، وذواكر وصول عشوائي 12 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية 256 غيغابايت، وسيعمل بنظام تشغيل Android 11 مع واجهات Realme UI 2.0.

المصدر: 3dnews