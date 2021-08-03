غوغل تطرح أحدث هواتف Pixel مع معالجات من صنعها

تستعد شركة غوغل لإطلاق النماذج الجديدة من هواتف Pixel التي طورتها لتكون من بين أفضل الأجهزة الذكية أداء وتكاملا من الناحية التقنية.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن شركة غوغل ستطرح نموذجين من هذه الأجهزة هما Pixel 6 و Pixel 6 Pro، اللذان سيحصلان على معالجات Tensor الحديثة التي طورتها الشركة نفسها.

وسيزود الهاتف ذو الفئة الأعلى بهيكل مقاوم للماء والغبار بأبعاد (163.9/75.8/8.9) ملم، وشاشة AMOLED بمقاس 6.71 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 392 شمعة/م تقريبا.

أما ذواكر الوصول العشوائي فيه فستكون 12 غيغابايت، والذواكر الداخلية 128/256/512 غيغابايت، والكاميرا الأساسية ثلاثية العدسة بدقة (50+48+12) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 12 ميغابيكسل.

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وسيحصل الجهاز على منفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 3.1، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع خاصيتي الشحن السريع والشحن اللاسلكي.

المصدر: 3dnews