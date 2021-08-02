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موتورولا تعلن عن هاتف جديد بتصميم مميز وكاميرات متطورة

العالم الرقمي و Social media

موتورولا تعلن عن هاتف جديد بتصميم مميز وكاميرات متطورة
youtube/GSMONLINE.PL
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كشفت موتورولا عن هاتفها الجديد الذي طورته ليكون أحد أفضل منافس في سوق الأجهزة الخلوية الذكية المتوسطة الفئة.

ومن أكثر ما يميز جهاز  Defy الجديد التصميم الأنيق لهيكله، والمواد التي صنع منها الهيكل ليكون متينا وخفيف الوزن بنفس الوقت، أذ جاء هيكله محميا من الصدمات والماء والغبار بأبعاد (169.8/78.2/10.9) ملم.

وجهز الهاتف بشاشة IPS LCD بمقاس 6.5 بوصة، دقة عرضها (1600/720) بيكسل، ومعدل سطوعها 270 شمعة/م تقريبا.

ويعمل بمعالج Qualcomm Snapdragon 662 ثماني النوى، ومعالج رسوميات Adreno 610، وذواكر وصول عشوائي 4 غيغابايت، وذواكر داخلية 64 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات microSDXC.

أما الكاميرا الأساسية فيه فأتت رباعية العدسة بدقة (64+48+2+2) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 8 ميغابيكسل تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

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وجهزته موتورولا بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومستقبل لإشارات الراديو FM، وشريحة NFC، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع خاصية الشحن السريع.

المصدر: 3dnews

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