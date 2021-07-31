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Xiaomi تطرح أحد أكثر هواتف 5G تطورا بسعر منافس جدا

العالم الرقمي و Social media

Xiaomi تطرح أحد أكثر هواتف 5G تطورا بسعر منافس جدا
youtube/Tech Spurt
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أعلنت شركة Xiaomi عن مواصفات هاتفها الأحدث لشبكات 5G، والذي ستطرحه بسعر لا يتعدى الـ 260 دولارا.

ويأتي الهاتف الجديد بهيكل مضاد للماء والغبار، محمي بزجاج ضد الخدوش والصدمات، أبعاده (163.3/75.9/8.9) ملم، ووزنه 193 غ.

أما شاشته فأتت من نوع IPS LCD، بمقاس 6.6 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 399 شمعة/م تقريبا.

ويعمل هذا الهاتف بمعالج MediaTek Dimensity 1100 5G المطور بتقنية 6 نانومتر، ومعالج رسوميات Mali-G77 MC9، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت.

وحصل على كاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (64+8+2) ميغابيكسل، فيها عدسة خاصة لتصوير الماكرو، وكاميرا أمامية بدقة 16 ميغابيكسل تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

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وزودته Xiaomi  بنظام تشغيل "أندرويد-11"، وتقنيات Infrared للتحكم بالأجهزة الإلكترونية عن بعد، ومنفذ USB Type-C 2.0، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير يمكن شحنها بسرعة عبر شاحن باستطاعة 67 واطا.

المصدر: 4pda

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