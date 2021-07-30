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Vivo تحضّر لإطلاق جهازها الأحدث بمواصفات وأسعار منافسة

العالم الرقمي و Social media

Vivo تحضّر لإطلاق جهازها الأحدث بمواصفات وأسعار منافسة
youtube/Pricebook
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سرّبت بعض مواقع الإنترنت معلومات عن الهاتف الذي ستطلقه Vivo قريبا بمواصفات وأسعار منافسة.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن الهاتف الجديد سيكون نسخة معدلة عن أجهزة Y53s الحالية من Vivo، لكنه سيحصل على هيكل بمواد مقاومة للماء والغبار، أبعاده (163.9/75/8.5) ملم، وزنه 189 غ.

وسيزود الجهاز بشاشة OLED بمقاس 6.58 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ومعدل ترددها 120 هيرتزا.

Vivo تحضّر لإطلاق جهازها الأحدث بمواصفات وأسعار منافسة
youtube/Pricebook

وسيضمن أداءه السريع مع البيانات والشبكات معالج MеdiaTek Dimеnsity 700، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية 128/256 غيغابايت قابلة للتوسيع.

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كما سيحصل هذا الهاتف على كاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (64+2+2) ميغابيكسل فيها عدسة خاصة للتصوير العريض، وعلى كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل.

وجهزته Vivo بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وبطارية بسعة 4910 ميلي أمبير تعمل مع خاصية الشحن السريع، وستطرحه في الأسواق صيف العام الجاري بسعر 280 دولارا تقريبا.

المصدر: 3dnews

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