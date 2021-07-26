هاتف هواوي المنتظر يظهر في فيديوهات جديدة

نشرت بعض مواقع الإنترنت مقاطع فيديو تظهر تصميم هاتف Huawei P50 Proالمتوقع له أن يكون أحد أفضل الهواتف الذكية لهذا العام.

ويظهر في الفيديوهات أن الكاميرا الأساسية لهذا الهاتف أتت بعدة عدسات، 3 عدسات توضعت في إطار دائري على الواجهة الخلفية، وأسفلها عدسات أخرى موضوعة في إطار دائري أيضا، يعتقد أنها للتصوير العريض وتحديد عمق الصورة.

وكانت تسريبات سابقة قد أشارت إلى أن كاميرا هذا الهاتف الرئيسية ستأتي بدقة (50+8+8) ميغابيكسل، وستجهز بعدسة إضافية بدقة 40 ميغابيكسل، ومستشعر TOF 3D للحصول على صور ثلاثية الأبعاد.

أما ذواكر الوصول العشوائي في الجهاز فستكون 8 غيغابايت على الأغلب، والمعالج Кirin 9000، ونظام تشغيل HаrmonyOS 2.0.

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وستجهزه هواوي أيضا بمنفذين لشرائح الاتصال، وبطارية باستطاعة 4500 ميلي أمبير مع شاحن سريع باستطاعة 66 واطا، وسيكون هيكله محميا من الماء والغبار وفق معايير IP68، أما شاشته فستكون بمقاس 6,7 بوصة على الأغلب.

المصدر: 4pda