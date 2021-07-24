الإعلان عن أحد أفضل أجهزة أندرويد لهذا العام
أعلنت شركة OnePlus عن مواصفات هاتفها الجديد الذي صنف كواحد من بين أفضل أجهزة أندرويد المحمولة القادرة على العمل مع شبكات 5G حتى الآن.
ويأتي هاتف Nord 2 5G بهيكل مقاوم للماء والغبار مصنوع من المعدن والبلاستيك والزجاج المضاد للصدمات والخدوش، أبعاده (158.9/73.2/8.3) ملم، وزنه 189 غ.
أما شاشته فأتت Fluid AMOLED بمقاس 6.43 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 90 هيرتزا، ومعدل سطوعها 409 شمعة/م تقريبا، ومحمية بزجاج Gorilla Glass 5.
وحصل الجهاز على معالج MediaTek Dimensity 1200 5G المتطور، وذواكر وصول عشوائي 12 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية 128/256 غيغابايت ، ومعالج رسوميات Mali-G77 MC9.
أما الكاميرا الأساسية فيه فأتت بدقة (50+8+2) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 32 ميغابيكسل قادرة على تصوير فيديوهات 4K.
وجهزته OnePlus بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0، وبطارية بسعة 4500 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 65 واطا.
المصدر: ixbit