تعرف على أرباح "قراصنة الأفلام" الشهرية!

أحصى خبراء مجموعة "Group-IB" المختصة في الوقاية من الجرائم السيبرانية والتحايل على الإنترنت دخل أصحاب مواقع القرصنة للأفلام والمسلسلات.

وبلغ متوسط دخل قراصنة الأفلام الشهري في الإنترنت حوالي 10 آلاف دولار. ويعتمد دخل قراصنة الإنترنت على المعلنين، وأهمهم المواقع غير القانونية للألعاب وكازينو الإنترنت.

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ويتم الإعلان عن هذه المواقع "المحظورة" مباشرة على الأفلام الحديثة التي يمكن مشاهدتها وتحميلها من مواقع القراصنة، الذين يحصلون على مبلغ حوالي 3 دولارات لكل ألف مشاهد للفيلم الواحد.

كما تنوه نشرة خبراء الإنترنت إلى أن إنشاء الموقع الواحد للقراصنة يكلف حوالي 240 دولارا، وهذا ما يسمح لأصحاب تلك المواقع باسترداد تكلفة الموقع بسرعة كبيرة، بالإضافة لأرباح خيالية يحصلون عليها من المعلنين.

وكل هذا أصبح سهلا وأقل تكلفة لقراصنة الإنترنت بسبب توحيد خوادم القراصنة حول العالم، وتسريع نقل البيانات باستخدام "CDN-services".

يذكر أن نصف الأفلام التي صدرت في عام 2018، تم تحميلها في شبكة الإنترنت عبر مواقع غير قانونية. وازداد عدد مستخدمي المواقع المقرصنة بنسبة 12% خلال عام 2017.

المصدر: لينتا. رو