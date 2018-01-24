القراصنة يخترقون إحدى أكبر شركات الاتصال في كندا!

أكدت وسائل إعلام أن القراصنة تمكنوا مؤخرا من اختراق مخدمات شركة "Bell Canada" الكندية للاتصالات، وسرقوا آلاف البيانات الشخصية للعملاء.

وذكر موقع تاس الروسي أن "الهجمات الإلكترونية الأخيرة أسفرت عن سرقة قراصنة الإنترنت للبيانات الشخصية لأكثر من 100 ألف عميل لشركة Bell Canada".

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وأوضح الموقع أن "تلك البيانات تضمنت معلومات مهمة مثل أسماء المستخدمين وحساباتهم الإلكترونية والعناوين وجهات الاتصال في هواتفهم. لكن لحسن الحظ، لم يتمكن المخترقون من الوصول للحسابات المصرفية وبيانات بطاقات الائتمان التي كانت مثبتة على تلك الهواتف".

من جانبها قدمت شركة الاتصالات اعتذارها للعملاء وأكدت أن الشرطة والهيئات المسؤولة تجري التحقيقات للوصول إلى مصدر تلك الهجمات السيبرانية.

المصدر: فيستي. رو

أسعد ضاهر