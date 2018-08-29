تبريز - المدينة التي سوف تستقبل القمة الروسية التركية الإيرانية

أعلن محافظ أذربيجان الشرقية، مجيد خدا بخش، أن عاصمة المحافظة، مدينة تبريز، سوف تحتضن القمة الروسية التركية الإيرانية المرتقبة في 7 سبتمبر المقبل.

ووفقا للمحافظ ، فإن الرئيس الإيراني، حسن روحاني سوف يستقبل كل من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والتركي، رجب طيب أردوغان، في تبريز، إحدى كبريات المدن الإيرانية، والتي سميت عاصمة السياحة في العالم الإسلامي لعام 2018.

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تقع تبريز ، عاصمة محافظة أذربيجان الشرقية، في شمال غرب إيران على مشارف جبل سهند، وهي أحد أهم وأبرز المدن الإيرانية (ثالث المدن الإيرانية من حيث المساحة بعد طهران ومشهد)، كما تعد إحدى أقطاب الاقتصاد الإيراني، وتشتهر بأعمالها الإدارية والتجارية والصناعية، وفي قطاع الاتصالات، ومن أبرز المجالات الصناعية التي تشتهر بها المدينة: صناعة الأسمنت والبتروكيماويات وتجميع السيارات والمعدات.

وتشتهر تبريز بتاريخها الإسلامي العريق (الدول العباسية والخوارزمية والمغولية والإلخانية والتيمورية والصفوية والقاجارية)، وكذلك التاريخ قبل الإسلامي، بما في ذلك العهود الأشكانية والساسانية. وقد اتخذت تبريز عاصمة لإيران خلال عدة مراحل من التاريخ الإسلامي، أبرزها المرحلتين الصفوية والقاجارية.

يقطن تبريز حوالى 1.8 مليون نسمة، يشكل الترك الأذر منهم الأغلبية الساحقة، وتشير بعض الدلائل الأثرية، وفقا لبعض العلماء، إلى أن سكان المدينة الأوائل كانوا من أصول إيرانية لاطورانية، كما استوطن المدينة بعض القبائل العربية أبرزها الأزد.

المصدر: وكالات