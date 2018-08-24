قمة روسية تركية إيرانية مرتقبة في طهران لبحث الملف السوري

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن موعد اجتماع زعماء روسيا وإيران وتركيا المزمع عقده في طهران قد حدد وسيتم الإبلاغ عنه قريبا.

وقال لافروف في لقاء جمعه بنظيره التركي مولود جاويش أوغلو اليوم بموسكو، إن "موعد اجتماع القادة موجود وتم تحديده، وسيتم الإعلان عنه قريبا جدا"​​​.

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وفي سياق حديثه حول القضايا التي ستكون على جدول أعمال القمة، أوضح لافروف أنه "غالبا ستناقش القضايا بكاملها".

عن إدلب، أشار لافروف إلى أن "مشاكل خفض التصعيد يجري حلها الآن، ونحن علقنا على الوضع في إدلب، وهو بالفعل متعدد المستويات وصعب للغاية".

المصدر: وكالات