هيكل غريب يظهر في كولورادو

ظهرت نسخة أخرى من الهيكل الغريب المتلألئ هذه المرة في شمال ولاية كولورادو الأمريكية، بعد أن ظهر سابقا في صحراء نيفادا.

ليست هذه هي المرة الأولى التي يظهر فيها هذا الهيكل الغريب، فهذه الظاهرة التي بدأت عام 2020 عادت للظهور هذا الشهر.

وتم العثور على هيكل مشابه إلى حد ما شمال وادي لاس فيغاس خلال عطلة نهاية الأسبوع يومي 15 و16 يونيو.

وقامت إدارة شرطة لاس فيغاس بإزالتها في 21 يونيو، هذا وليس هناك أي معلومات مؤكدة حول الهيكل الذي وجد في لاس فيغاس وهيكل كولورادو.

يذكر أنه في عام 2020، تم العثور على العديد من الهياكل في جميع أنحاء العالم بعد ظهور أحدها بشكل عشوائي في منطقة ريفية في ولاية يوتا.

ومن ثم بدأت في الظهور دون سابق إنذار في كاليفورنيا ونيو مكسيكو وفي دول أخرى، ثم اختفت بصورة مفاجئة.

المصدر: قناة ktla الأمريكية