عمود معدني على إحدى التلال في ويلز يثير الحيرة

بعد 4 سنوات من ظهور موجة من الأحجار المتراصة في جميع أنحاء العالم، ظهر عمود معدني "غريب" طوله 10 أقدام على تلة نائية في ويلز ببريطانيا، ما ترك السكان المحليين في حيرة من أمرهم.

جاء ذلك وفقا لما أفادت به "سكاي نيوز"، حيث رصد بعض المشاة الكتلة الفضية في "هيي بلاف" Hay Bluff في ويلز، بالقرب من بلدة "بويز" Powys في عطلة نهاية الأسبوع.

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ويأتي ذلك بعد ظهور موجة من الصخور المتراصة بجميع أنحاء العالم عام 2020، من جزيرة وايت إلى رومانيا وكاليفورنيا وصحراء يوتا، فيما تكهن منظرو المؤامرة بأن "كائنات فضائية قد تكون وراء هذه الهياكل"، وتحول أشخاص آخرون على وسائل التواصل الاجتماعي إلى نفس التفسير للهيكل المعدني في ويلز.

ولم يتقدم أحد ليعلن مسؤوليته عن الجسم المعدني، برغم أن مجموعة مجهولة تسمى "الفنان الأكثر شهرة" أعلنت مسؤوليتها عن الهياكل/ الأعمال الفنية المركبة في الولايات المتحدة عام 2020.

وقال الشخص الذي اكتشف العمود المعدني في ويلز ريتشارد هاينز لـ Wales Online: "لقد انطلقت نحو هيي بلاف باتجاه نقطة المثلثات ونظرت إلى يميني. اعتقدت أن الأمر بدا غريبا بعض الشيء، وقد يكون بمثابة بحث علمي في وسائل الإعلام يجمع مياه الأمطار. لكنني أدركت بعد ذلك أنه كان طويلا جدا وغريبا جدا بالنسبة لذلك. ثم تحركت نحوه وكان طوله حوالي 10 أقدام على الأقل وهو مثلث الشكل، وبالتأكيد مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ"، وتابع هاينز أن المجسم كان مجوفا وتخيل أنه خفيف جدا بما يكفي لشخصين لحمله، وقال: "يبدو أن شخصا ما حفر حفرة كبيرة في الأرض لدعم العمود".

المصدر: سكاي نيوز