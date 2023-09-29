 
مباشر

السعودية..مواطن يسجل أصوات"غريبة" بجانب مزرعته في البر وسط تساؤلات حولها (فيديو)

متفرقات

السعودية..مواطن يسجل أصوات
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/w4v9

 انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يزثق قيام مواطن سعودي بتسجيل سماعه أصوات غريبة بجانب مزرعته في البر، ما أثار جدلا كبيرا.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية مقطع الفيديو، حيث قال المواطن فيه: "هذا صوت جعيرة، أعوذ بالله"، وسجل بعد ذلك أصوات متفرقة في وقت واحد وكأنها لحيوانات مفترسة تتنازع مع بعضها البعض.

وتفاعل النشطاء منصات التواصل الاجتماعي مع المقطع، حيث تباينت التعليقات، فمنهم من عبر خوفه من الأصوات الغريبة، ومنهم من رأى أن الأصوات مفبركة وليست حقيقية.

السعودية..مواطن يسجل أصوات

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا