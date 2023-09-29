السعودية..مواطن يسجل أصوات"غريبة" بجانب مزرعته في البر وسط تساؤلات حولها (فيديو)

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يزثق قيام مواطن سعودي بتسجيل سماعه أصوات غريبة بجانب مزرعته في البر، ما أثار جدلا كبيرا.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية مقطع الفيديو، حيث قال المواطن فيه: "هذا صوت جعيرة، أعوذ بالله"، وسجل بعد ذلك أصوات متفرقة في وقت واحد وكأنها لحيوانات مفترسة تتنازع مع بعضها البعض.

وتفاعل النشطاء منصات التواصل الاجتماعي مع المقطع، حيث تباينت التعليقات، فمنهم من عبر خوفه من الأصوات الغريبة، ومنهم من رأى أن الأصوات مفبركة وليست حقيقية.

يمه هو كيف جلس بمكانه 🏃‍♀️ — .زهرة 🐎 (@Rat5568) September 29, 2023

المصدر: RT