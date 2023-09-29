بالفيديو.. صوت من داخل قبر يثير ضجة ويحشد المئات في العراق

ثارت ضجة كبيرة في العراق بعد انتشار خبر سماع صوت من داخل أحد القبور في بلدة فايدة قرب مدينة دهكوك شمالي العراق.

وادعت ابنة لاجئ سوري عمره 60 عاما توفي بعد أن أصيب بسكتتين دماغيتين ودفن قبل 40 يوما، أنها سمعت صوتا من داخل القبر.

#فيديو.. تجمع المئات بمقبرة "فايدة" في محافظة #دهوك بعد سماع صوت يشبه طرق باب من داخل قبر متوفي دُفن في المقبرة قبل 40 يوماً



المتوفي لاجئ سوري يبلغ من العمر 60 عاماً وأصيب بسكتتين دماغيتين قبل وفاته pic.twitter.com/CMyDYsgNB9 — Rudaw عربية (@rudaw_arabic) September 28, 2023

وانتشر بين أهالي المنطقة خبر سماع صوت من أحد القبور وكأن شخصا يطرق الباب محاولا الخروج، فتجمع الناس وأفراد الأمن الذين ينتظرون حاليا الموافقات القضائية لفتح القبر.

الشرطة بدورها تحركت واتصلت بالقضاء لأخذ الموافقة لحفر المكان لكنه رفض بشكل قاطع وقال إنه لن يسمح بفتح القبر.

المصدر: Rudaw