سعودي يطلب مشورة في عرض سخي تلقاه لإعارة أحد جماله لموسم واحد مقابل مبلغ خيالي

أبلغ فهد بن حثلين، مؤسس ورئيس المنظمة الدولية للإبل متابعيه على "تويتر" بأنه تلقى عرضا بإعارة أحد جماله الفحول لموسم واحد مقابل 5 ملايين ريال، طالبا المشورة بهذا الشأن.

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وتباينت آراء المعلقين في هذه الصفقة التي تعادل قيمتها حوالي 1333176 دولارا أمريكيا، وفيما رأى البعض أن المسألة تجوز شرعا، أكد آخرون العكس.

بالمقابل، نظر بعض المتابعين إلى المسألة على أنها "فرصة استثمارية" بحتة، واعتبر أحد المعلقين المبلغ كبيرا، مشيرا إلى أنه مستعد لإعطاء "الفحل والنياق معه" مقابل مليون واحد.

عرض علي تأجير الفحل ( راكان ) وهو ابن البطل ( مضيم ) الحاصل على المركز الأول في لون الشقح شوط ( الفحل و إنتاجه ) ٣ سنوات على التوالي؛ مقابل ٥ مليون ريال لموسم واحد.

ماهو رأي المتابعين؟ — فهد بن حثلين (@F_BinHithleen) July 15, 2021

ونصح أحدهم بن حثلين بأن يتبرع به ويكسب به الأجر، مشيرا إلى أنه ليس في حاجة إلى "تأجيره".

ونظر متابع آخر إلى المسألة من زاوية أخرى، وكتب يقول "الفحل راكان ممكن يستاهل أكثر لكن الإيجار يضعف السوق".

إلى ذلك، رحب أحد المعلقين بالعرض، وكتب بهذا الشأن يقول: "تقريبا إجاره بهذه القيمة يعني يعادل 15٪ من قيمته ما شاء الله تبارك الله استثمار ناجح بكل المقاييس".

المصدر: تويتر