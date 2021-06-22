تخصيص يوم عالمي للإبل في السعودية

أعلن مؤسس ورئيس المنظمة الدولية للإبل في السعودية، فهد بن فلاح بن حثلين، تخصيص يوم 22 يونيو من كل عام، كيوم عالمي للإبل، للتذكير بـ"الإرث الكبير" للإبل.

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وفي تغريدة له، قال فهد بن فلاح بن حثلين في "تويتر": "دعمنا في المنظمة تخصيص يوم عالمي للإبل (22 يونيو) من كل عام للتذكير بالإرث الكبير للإبل".

وأضاف: "نستضيف الدكتور عبد الرازق ككر، مؤسس ‫اليوم العالمي للإبل، في محاضرة للتحدث عن أهمية هذا اليوم لدعم فعاليات وأنشطة الإبل في العالم".

دعمنا في المنظمة تخصيص يوم عالمي للإبل (22 يونيو) من كل عام للتذكير بالإرث الكبير للإبل. ونستضيف الدكتور عبدالرازق ككر مؤسس #اليوم_العالمي_للإبل في محاضرة للتحدث عن أهمية هذا اليوم لدعم فعاليات وانشطة الإبل في العالم. https://t.co/RXylz38o9K — فهد بن حثلين (@F_BinHithleen) June 21, 2021

المصدر: RT