 
مباشر

تخصيص يوم عالمي للإبل في السعودية

متفرقات

تخصيص يوم عالمي للإبل في السعودية
Reuters AHMED YOSRI
طبيب بيطري يعطي دواء للإبل في القصيم بالمملكة العربية السعودية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qo7d

أعلن مؤسس ورئيس المنظمة الدولية للإبل في السعودية، فهد بن فلاح بن حثلين، تخصيص يوم 22 يونيو من كل عام، كيوم عالمي للإبل، للتذكير بـ"الإرث الكبير" للإبل.

إقرأ المزيد
السعودية.. القبض على 3 أشخاص بينهم أجنبي اصطادوا وعلا جبليا رغم الحظر
السعودية.. القبض على 3 أشخاص بينهم أجنبي اصطادوا وعلا جبليا رغم الحظر

وفي تغريدة له، قال فهد بن فلاح بن حثلين في "تويتر": "دعمنا في المنظمة تخصيص يوم عالمي للإبل (22 يونيو) من كل عام للتذكير بالإرث الكبير للإبل".

وأضاف: "نستضيف الدكتور عبد الرازق ككر، مؤسس ‫اليوم العالمي للإبل، في محاضرة للتحدث عن أهمية هذا اليوم لدعم فعاليات وأنشطة الإبل في العالم".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا