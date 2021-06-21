السعودية.. القبض على 3 أشخاص بينهم أجنبي اصطادوا وعلا جبليا رغم الحظر

أعلنت الشرطة السعودية في منطقة الباحة، القبض على 3 أشخاص اصطادوا وعلا جبليا، بينهم مقيم من الجنسية الأفغانية.

إقرأ المزيد

وكشف المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الباحة أنه "إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه قيام 3 أشخاص باصطياد وعل جبلي بمحافظة بلجرشي، وتصوير ذلك ونشره، فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن القبض عليهم".

وأشار المتحدث باسم الشرطة إلى أن "المتهمين مواطنان ومقيم من الجنسية الأفغانية، في العقد الثاني من العمر"، لافتا إلى أنه "تمت إعادة الوعل الجبلي إلى فرع وزارة البيئة والزراعة والمياه بالمنطقة، وجرى إيقاف المتهمين، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وتمت إحالتهم لفرع النيابة العامة".

تجدر الإشارة إلى أن القانون السعودي يعاقب على صيد الوعل الجبلي، وتبلغ هذه العقوبة 60 ألف ريال، بينما في حال تكرار المخالفة خلال سنة واحدة، نص نظام البيئة على تغليظ العقوبة، لتصل إلى السجن لمدة 10 سنوات، وغرامة مالية تصل إلى 30 مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المصدر: "سبق"