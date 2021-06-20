بعد إطلاق عدد من الوعول البرية بالسعودية.. أنباء عن اصطياد أحدها والسلطات تتحرك (صور + فيديو)

كشفت صحيفة "سبق" نقلا عن مصدر بالمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في السعودية، عن تقديم بلاغ لشرطة الباحة، حول اصطياد أحد الوعول البرية.

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وأشار المصدر إلى أنه جار التحقق من وقوع الحادثة من عدمها، وقال: "لم نتبين حتى الآن من دقة المقطع المتداول الذي تلقينا بلاغًا عنه، فتم تقديم بلاغ للشرطة لبيان هل هو جديد أم قديم؟ وهل يخص الباحة أم لا؟"، حيث جاء ذلك بعد تداول مقطع على مواقع التواصل الاجتماعي، وفيه شخص اصطاد أحد الوعول البرية.

وحول وجود شرائح تعقب في الوعول البرية من عدمها ليسهل تعقبها، ورصد مواقعها، نفى المصدر علمه بذلك.



من جانبها، وجهت القوات الخاصة للأمن البيئي تحذيرات، وأوضحت قائلة: "‏يحظر صيد الوعل الجبلي في جميع الأوقات، وتبلغ عقوبة اصطياده غرامة 60000 ريال"، في حين شددت إمارة الباحة على "الوقوف بحزم ضد المخالفات البيئية ‏يسهم في ازدهار بيئتنا واستدامتها".

وكان المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية قد أعلن إطلاق 20 من الوعول في الجبلية في متنزه الشكران بمنطقة الباحة بالتنسيق مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في الباحة، وأعلن عن ذلك في "تويتر" قائلا: "أطلق المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية اليوم 20 من الوعول الجبلية في متنزه الشكران بمنطقة الباحة بالتنسيق مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في الباحة".

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، أطلق #المركز_الوطني_لتنمية_الحياة_الفطرية اليوم ٢٠ من الوعول الجبلية في متنزه الشكران بمنطقة الباحة بالتنسيق مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في الباحة pic.twitter.com/N3OBm6W0ER — المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية (@NCW_center) June 19, 2021

كما أعاد المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية نشر مقاطع فيديو متداولة في السعودية نشرها مغردون للوعول وهي هائمة في الطرقات مما يشكل خطورة على مرتاديها، في حين كان رد "الحياة الفطرية" بأن إطلاقها في هذا المكان رفع لمستوى الوعي البيئي.

بوعيكم ،، تعود #الحياة_الفطرية في وطننا كما كانت 🇸🇦 https://t.co/G2lQ8x0w8M — المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية (@NCW_center) June 19, 2021

هذا وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو تظهر "إطلاق الوعول البرية".

#يحدث_الآن بمحافظة بلجرشي بدء اطلاق عدد من الوعول البرية برعاية من سعادة وكيل #إمارة_الباحة والذي وبتنظيم من #المركز_الوطني_لتنمية_الحياة_الفطرية بمحافظة #بلجرشيpic.twitter.com/uUsV8dLvTq — ياسرالغامدي (@ghamd_zahran) June 19, 2021

بالإضافة إلى ما سبق، طالب عدد من أهالي الباحة باستحداث قوات الأمن البيئي في المنطقة لحماية بيئة المنطقة النباتية والحيوانية، والتي لم شاهد بشكل ميداني حتى الآن، حيث تكثر بها الغابات والحيوانات التي تحرص عليها الدولة وتحميها.

المصدر: "سبق"