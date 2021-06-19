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الداخلية السعودية تتحرك بعد انتشار فيديو "التحرش بالطفل"

مجتمع

الداخلية السعودية تتحرك بعد انتشار فيديو
Reuters
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أعلنت وزارة الداخلية السعودية أنها ألقت القبض على رجل ظهر في مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع على تطبيق "سناب تشات"، يتحرش بطفل في العاصمة الرياض.

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وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، إنه "إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي لتحرش شخص بطفل وإيذائه بسلوكيات تتنافى مع القيم الإسلامية والآداب العامة وتصوير ذلك ونشره، فقد تمكنت الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هويته والقبض عليه".

ولفت المتحدث إلى أن الشخص المضبوط "مواطن في العقد الثاني من العمر، فيما تم اتخاذ التدابير والإجراءات النظامية لحماية الطفل، وجرى إيقاف المتهم واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وإحالته للنيابة العامة".

وكان مقطع الفيديو أثار تفاعلا كبيرا على منصات التواصل الاجتماعي، ما دفع وزارة الداخلية السعودية، إلى إعادة نشر المقطع الفيديو مموها على صفحتها الرسمية بموقع "سناب تشات"، مؤكدة إلقاء القبض على المتحرش.

 

المصدر: سي إن إن+ عكاظ

 

 

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