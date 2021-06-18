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القبض على سعودي يحرق المركبات

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القبض على سعودي يحرق المركبات
Reuters
شرطة في السعودية - أرشيف -
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أفادت وكالة الأنباء السعودية يوم الجمعة بأن قوات الأمن ألقت القبض على سعودي يقوم بحرق المركبات.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني إن الجهة المختصة بشرطة المنطقة تمكنت من القبض على مواطن في العقد الرابع من العمر من أرباب السوابق، لارتكابه عدة جرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي.

وصرح بأن جرائمه تمثلت في سكب مادة قابلة للاشتعال على "5" مركبات وإحراقها.

وأضاف أنه جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وأحيل إلى فرع النيابة العامة.

المصدر: وكالة الأنباء السعودية

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