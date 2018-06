النقاد يعلنون "المرشحين" للأوسكار

أعلن نقاد السينما الأمريكيون من مجلة "Variety‎"، قائمة الأفلام المرشحة لنيل جوائز الأوسكار للعام المقبل، من الأفلام التي صدرت في الفترة ما بين 1 يناير إلى 30 يونيو 2018.

وذكرت المجلة المختصة بالسينما أن فيلم الإثارة "You Were Never Really Here" (أنت لم تكن هنا أبدا)، من تأليف وإخراج لين رامزي، وبطولة خواكين فينيكس ويكاتيرينا سامسونوف وأليكس مانيت وجوديث روبرتس، تصدر قائمة الأفلام المرشحة لجائزة أفضل فيلم.

كما رشح النقاد أفلاما أخرى لهذه الجائزة كـ "Black Panther" (النمر الأسود)، من إخراج راين كوغلر وبطولة تشادويك بوسمان ومايكل بكاري جونسون، وفيلم "First Reformed" (الكنيسة الإصلاحية الأولى)، وفيلم "Hereditary" (تقمص)، وفيلم "The Rider" (الخيّال).

ورشح النقاد مخرجة فيلم (الخيّال)، تشوليه تشاو، لجائزة أفضل مخرج، وإلى جانبها ترشح كل من آري آستر عن فيلم (تقمص) ورايان كوغلر عن فيلم (النمر الأسود) ولين رامزي عن فيلم (أنت لم تكن هنا أبدا).

ورشحت المجلة إيثان هوك لجائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم (الكنيسة الإصلاحية الأولى)، وترشح إلى جانبه خواكين فينيكس عن دوره في فيلم (أنت لم تكن هنا أبدا) وبريدي جاندرو عن دوره في (الخيّال).

أما ترشيحات جائزة أفضل ممثلة فقد جاءت من نصيب توني كوليت في فيلم (تقمص) وإيميلي بلانت عن فيلم (مكان هادئ)، أوليفيا كوك عن دورها في فيلم (الأنقياء).

ونوه نقاد السينما في مجلة "Variety‎" إلى أن المتنافسين على جوائز الأوسكار يظهرون في السنوات الأخيرة من الأفلام التي تصدر عادة في خريف كل عام، ولهذا يمكن أن تتغير توقعاتهم لقائمة المرشحين في تلك الفترة.

المصدر: نوفوستي