 
مباشر
عاجل
الدنمارك تتقدم على أستراليا في مباراة الجولة الثانية ضمن مونديال روسيا 2018

"Black Panther" يحصد جوائز إم تي في

الثقافة والفن

youtube.com/Marvel Entertainment
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kegh

حصد فيلم  النمر الأسود "Black Panther" مجموعة جوائز في حفل توزيع جوائز إم تي في العالمية للسينما والتلفزيون، أهمها جائزة أفضل فيلم لعام 2018.

وحصل الممثل، مايكل جوردان، على جائزة أفضل شخصية شريرة في فيلم النمر الأسود، ونال تشادويك بوسمان أفضل ممثل عن الفيلم نفسه.

إقرأ المزيد
مركز الملك عبد الله المالي "النمر الأسود" ينهي قطيعة الرياض مع دور السينما (فيديو)

وترشح لجائزة إم تي في لأفضل فيلم لهذا العام ثلاثة أفلام أخرى إلى جانب النمر الأسود، وهي: المرأة الخارقة "Wonder Woman"، المنتقمون: الحرب الأزلية "Avengers: Infinity War" وفيلم الشيء "It".

وتم إنتاج فيلم النمر الأسود عام 2018، وأخرجه راين كوغلر، وقام بأداء أدوار البطولة فيه كل من: تشادويك بوسمان ومايكل جونسون ولوبيتا نيونكو وداناي غورورا ومارتن فريمان.

يذكر أن الفيلم حقق إيرادات خيالية منذ الشهر الأول لعرضه، في مارس الماضي، بلغت أكثر من مليار دولار.

المصدر: نوفوستي

خالد ظليطو

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

ملاعب المونديال - نيجني نوفغورود