"النمر الأسود" ينهي قطيعة الرياض مع دور السينما (فيديو)

وقع الاختيارعلى فيلم "النمر الأسود" (Black Panther) ليكون أول فيلم تفتتح به صالات السينما في السعودية يوم 18 أبريل الجاري، بحسب ما أفاد به موقع صحيفة "الرياض" السعودية يوم الخميس.

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وحقق هذا الفيلم إيرادات مالية فاقت مليار و280 مليون دولار، وهو مازال نشطا، بعد أكثر من شهر على بدء عروضه في عواصم أوروبية وآسيوية، على حد سواء.

وسيعرض الفيلم في صالة سينما تتسع لـ620 متفرجا في مركز الملك عبد الله المالي في الرياض، وسيرافق العرض الأول احتفالية خاصة تنظمها الشركة المشغلة AMC.

وذكر تقرير لمجلة "هوليوود ريبورتر" الأمريكية أن عرض فيلم Black Panther في الرياض سيضع حدا لـ 35 عاما من غياب دور السينما في السعودية.

#BlackPanther is set to play for five days in Riyadh and will be swiftly followed by @Avengers: #InfinityWar, which is being given a day-and-date release on April 26 https://t.co/yP7zl9LEj7 — Hollywood Reporter (@THR) 5 апреля 2018 г.

وحصلت الشركة الأمريكية AMC، التي تملك واحدة من أكبر سلاسل دور العرض السينمائي في العالم، الثلاثاء، على أول رخصة لتشغيل دور السينما في المملكة.

وستباشر الشركة عملها ابتداء من 18 يناير القادم، وتهدف لبناء 40 دار عرض سينمائية في المملكة خلال 5 سنوات.

يذكر أن شركة AMC، تمتلك أكبر سوق لتشغيل دور السينما في الولايات المتحدة، وتشغل أكثر من 8200 شاشة في 661 دار سينما هناك، وأكثر من 2200 شاشة في 244 دار سينما في أوروبا.

وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في السعودية وافق في شهر ديسمبر 2017 على إصدار تراخيص للراغبين في فتح دور للعرض السينمائي بالمملكة، لتعود عروض السينما إلى البلاد بعد انقطاع لزهاء 4 عقود.

المصدر: صحيفة "الرياض" + مجلة "هوليوود ريبورتر"