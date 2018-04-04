السعودية على موعد مع أول عرض سينمائي

منحت وزارة الثقافة والإعلام السعودية اليوم الأربعاء، أول رخصة تشغيل دار عروض سينمائية لشركة "أيه إم سي" الأمريكية.

وستقوم الشركة الأمريكية بافتتاح أول قاعة عرض سينمائي في المملكة بموجب هذه الرخصة في الـ 18 من أبريل الجاري، وهي شركة رائدة في هذا القطاع، تعد أكبر شركة تشغيل دور عرض سينمائي.

ويأتي دخول "أيه إم سي" إلى سوق المملكة بالشراكة مع صندوق الاستثمارات العامة، من خلال شركة التطوير والاستثمار الترفيهية المملوكة بالكامل للصندوق.

وكانت شركة "أيه إم سي" قد وقعت مذكرة تفاهم مع صندوق الاستثمارات العامة في نوفمبر 2017 بهدف بحث فرص التعاون التجارية الممكنة، وتترقب الشركة الأمريكية أن تصبح السعودية أكبر سوق في المنطقة لزوار دور العروض السينمائية.

وتتوقع وزارة الثقافة والإعلام السعودية أن يتم افتتاح نحو 350 دار عرض سينمائي تضم أكثر من 2500 شاشة بحلول عام 2030.

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المصدر: وسائل إعلام سعودية

علي الخطايبة