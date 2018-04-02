لمن أعطى ولي العهد أول رخصة لتشغيل السينما في السعودية؟

كشفت صحيفة "عكاظ" عن الشركة التي حازت على أول رخصة لتشغيل دور السينما في المملكة العربية السعودية.

وقالت الصحيفة إن محطة مدينة لوس أنجلوس في زيارة ولي العهد السعودي إلى الولايات المتحدة، ستشهد الأربعاء القادم تسليم شركة السينما الأمريكية المتعددة (AMC) الرائدة في تشغيل السينما، أول رخصة.

وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في السعودية وافق في ديسمبر الماضي على إصدار تراخيص للراغبين في فتح دور للعرض السينمائي بالمملكة، لتعود عروض السينما إلى البلاد بعد انقطاع لأكثر من 4 عقود.

يذكر أن شركة AMC، تمتلك أكبر سوق في تشغيل دور السينما في الولايات المتحدة، وتشغل أكثر من 8200 شاشة في 661 دار سينما في الولايات المتحدة، وأكثر من 2200 شاشة، في 244 دور سينما في أوروبا.

المصدر: عكاظ