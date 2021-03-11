منظمو "يوروفيجين" يطالبون بيلاروس باستبدال أغنيتها المشاركة بالمسابقة

اقترح منظمو مسابقة الأغنية الدولية "يوروفيجين" على بيلاروس أن تستبدل الأغنية التي كانت ستشارك بها في المسابقة لعام 2021.

واعتبر القائمون على المسابقة أن أغنية مجموعة "غالاسي زميستا" وعنوانها "سأعلمك"، "مسيسة"، وتم إزالتها من قناة المسابقة على موقع يوتيوب.

وورد في بيان اللجنة المسؤولة عن التنظيم: "إذا لم تقدم مينسك أغنية مطابقة للقواعد، سيتم استبعادها".

من جهته، أكد قائد مجموعة "غالاسي زميستا" دميتري بوتاكوف، أنه "بعد هذه المطالب يمكنه رفض المشاركة في الحدث ككل".

يشار إلى أن المعارضة البيلاروسية سعت من جانبها أيضا إلى إزالة مينسك من المنافسة.

الجدير بالذكر، أن المغنية الأوكرانية جمالا فازت عام 2016 بمسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجين" حيث أدت أغنية "1944" التي تدور كلماتها حول ترحيل تتار القرم، وحصلت أوكرانيا بعدها على الحق في إجراء المسابقة الغنائية لعام 2017.

المصدر: "نوفوستي"