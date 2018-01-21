السعودية تبني 9 محطات جديدة لتحلية مياه البحر

كشف وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي عبد الرحمن الفضلي عن صدور أمر ملكي ببناء تسع محطات تحلية مياه بتقنيات حديثة على ساحل البحر الأحمر بتكلفة تتجاوز ملياري ريال.

وأوضح الفضلي في بيان، نشر على موقع سوق الأسهم السعودية (تداول) اليوم الأحد، أن محطات التحلية الجديدة ستنفذ في فترة أقصاها 18 شهرا، وبطاقة إجمالية تبلغ 240 ألف متر مكعب يوميا.

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وتوقع أن يكون لتلك المحطات الأثر البالغ في الارتقاء بجودة خدمات المياه ونطاق تغطيتها؛ سعياً لتحقيق أهداف برنامج التحول الوطني 2030، مشيراً إلى أن تلك المحطات تعد رافداً قوياً لعمل المؤسسة العامة للتحلية في رفع كفاءة الإنتاج وتقليل التكاليف الرأسمالية والتشغيلية.

وتتصدر السعودية دول العالم في إنتاج المياه المحلاة بإنتاج تجاوز 1.6 مليار متر مكعب من المياه سنوياً بنسبة 18% من الإنتاج العالمي.

ولا تزال المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في السعودية تحافظ على مكانتها كأكبر منتج للمياه المحلاة في العالم، بإنتاج تجاوز المليون متر مكعب.

المصدر: وكالات

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