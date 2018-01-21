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الفالح: النفط الصخري لا يقلقنا وندعو لتمديد اتفاق "أوبك"

مال وأعمال

الفالح: النفط الصخري لا يقلقنا وندعو لتمديد اتفاق
Reuters Essam Al Sudani
وزير الطاقة السعودي خالد الفالح
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اعتبر وزير الطاقة السعودي خالد الفالح أن زيادة إنتاج النفط الصخري لا تبعث على القلق ولا تؤثر بأي شكل في اتفاق خفض إنتاج الخام.

وقال الفالح على هامش اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الالتزام بتنفيذ اتفاق "أوبك"، اليوم الأحد: "إن الاتفاق لم يصل بعد إلى الهدف المرجو منه، ومع ذلك لا أشعر بالقلق من أن يؤثر إنتاج النفط الصخري على الاتفاق، ولا على الأسعار. لا أعتقد أنه سيؤثر في الطلب، خاصة وأن جميع المؤشرات تدل على عدم تغير الطلب في 2018".

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وحول إمكانية تمديد الاتفاق إلى ما بعد 2018 أضاف الفالح: "نتحاور في إمكانية العمل الذي بدأناه ومتابعته إلى ما بعد 2018،. كما يجب أن نستثمر جهودنا للتعاون حسب رؤية أبعد من ذلك، وعلينا الاتفاق على إطار عمل مشترك".

وأوضح الفالح، أن المشاركين في الاتفاق يجب أن يحددوا هدفا جديدا بحلول يونيو المقبل، وفهم مستوى الاحتياطيات لمدة 5 سنوات.

المصدر: وكالات

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