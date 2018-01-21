وزير الطاقة الروسي يرجح تعافي سوق النفط في 2018

رجح وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك اليوم الأحد، أن يتعافى ميزان العرض والطلب في سوق النفط خلال العام الحالي.

وقال نوفاك على هامش اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة اتفاق خفض الإنتاج المنعقد في العاصمة العمانية مسقط: "نرجح هذا العام أن يتحقق التوازن في سوق النفط، ونحن نرقب ما يحدث عن كثب. أرى أن التوازن حاليا جيد، وقد حققنا العام الماضي نتائج ملموسة ومثيرة للإعجاب، إذ تمكنا مع "أوبك" من تقليص فائض الاحتياطيات لأقل من نصفها بحلول نهاية 2017".

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وحول إمكانية التوجه لفضّ اتفاق خفض إنتاج الخام، أكد نوفاك أن "السعر ليس العامل الوحيد المطلوب لبدء الانسحاب من الاتفاق، وأن المهم مراقبة وضع السوق، ونحن لا نريد أن تكون المؤشرات اللحظية منفردة سبب اتخاذ قرار مصيري كهذا، وننتظر تحقيق انتعاش كامل في السوق".

وأضاف: "التزمت الدول الموقعة على الاتفاق، بما فيها روسيا بتنفيذه بنسبة فاقت الـ100 % وأكثر من خمسة أشهر متتالية، وهو ما يدفعنا للمضي قدما حتى النهاية وعدم الاسترخاء أو التراجع عن هدفنا في تحقيق استقرار السوق".

المصدر: نوفوستي

ناديجدا أنيوتينا