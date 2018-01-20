روسيا والسعودية تعربان عن ارتياحهما لتوازن السوق النفطية

أعربت كل من موسكو والرياض عن ارتياحهما لتوازن السوق النفطية، بحسب بيان وزارة الطاقة الروسية.

وقال البيان: "السوق تشهد جهودا ناجحة.. الأسعار بلغت تقريبا 70 دولارا للبرميل".

وفي بيان صحفي، ذكرت وزارة الطاقة الروسية أن الوزيرين الروسي والسعودي ناقشا علاقة التعاون الثنائية وأفق تطويرها في مجالات الطاقة، وكذلك الجهود الثنائية في إطار اتفاقية "أوبك +"، الرامية لاستقرار السوق النفطية.

Министр @novakav1 встретился с Министром энергетики, промышленности и природных ресурсов Королевства Саудовская Аравия Халидом Аль-Фалихом pic.twitter.com/MebuPmumPW — Минэнерго России (@MinenergoGov) ٢٠ يناير، ٢٠١٨

يذكر أن وزيري الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك والسعودي، خالد الفالح بحثا في العاصمة العمانية مسقط التعاون الثنائي في مجال الطاقة قبيل انعقاد لجنة المراقبة المسؤولة عن تنفيذ اتفاقية "أوبك +".

Главы делегаций Министерского мониторингового комитета ОПЕК+ pic.twitter.com/vo373vYJ7M — Минэнерго России (@MinenergoGov) ٢٠ يناير، ٢٠١٨

يشار إلى أن لجنة مراقبة الاتفاقية المذكورة تضم وزراء الطاقة من روسيا والعربية السعودية وفنزويلا والكويت والجزائر وسلطنة عمان، وتلتئم هذه اللجنة مرة كل شهر، وينبثق عنها لجنة تقنية لمتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن اللجنة الوزارية.

المصدر: نوفوستي

علي الخطايبة