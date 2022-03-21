شركة البترول الوطنية الأردنية تكشف عن نوعية النفط المكتشف في حقل السرحان

كشف المدير العام لشركة البترول الوطنية بالأردن محمد الخصاونة، عن نوعية النفط المكتشف في حقل السرحان، موضحا أنه "نفط من النوعيات الخفيفة وعالية القيمة".

وقال الخصاونة، الأحد، إن "نوعية النفط المكتشف في حقل السرحان ممتازة جدا أي نفط من النوعيات الخفيفة وعالية القيمة"، وذلك استنادا "إلى معطيات إنتاجية وشواهد نفطية مثبتة".

وتوقع الخصاونة "الانتهاء من المرحلة الأولى وهي مرحلة الفحص، وبدء حفر البئر الأولى في الحقل قبل انتهاء النصف الأول من هذا العام".

وقال: "قرب الانتهاء من الدراسات الأولية.. وسنبدأ خلال أي وقت من هذا الشهر بالعمليات والتجهيز لها كون المنطقة نائية جدا ومنطقة غير مأهولة بالسكان ولا يوجد بها أي بنية تحتية لا مياه ولا غيره وحتى الطرق".

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وأشار إلى قيام شركة البترول الوطنية الأردنية بـ"معالجة مسوحات زلزالية ثنائية وثلاثية الأبعاد ودراستها تخص حقل السرحان، ولدى الشركة معطيات إنتاجية وشواهد نفطية مثبتة في حقل السرحان ونوعية النفط نوعية ممتازة جدا أي نفط من النوعيات الخفيفة وعالية القيمة".

المصدر: "عمون"