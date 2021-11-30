الأردن يعلن البدء في التنقيب عن النفط

أعلن وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني صالح الخرابشة اليوم الثلاثاء، أن المملكة ستبدأ في التنقيب عن النفط في منطقتي الجفر والسرحان في شباط المقبل.

وقال إن العمل جار على جمع البيانات الخاصة بمناطق استكشاف النفط في الأردن، وسيتم التعاقد مع شركة متخصصة لمعالجة وتحليل هذه البيانات لكل منطقة من المناطق الاستشكافية.

وأضاف أن الوزارة بدأت بعمليات معالجة البيانات في مناطق الجفر والسرحان، وأن عمليات الحفر في المنطقة ستبدأ خلال شهر فبراير في عام 2022. وأكد أن الوزارة لن تتعامل مع أي شركة ما لم يكن لديها الخبرات الكافية.

وتوقع الخرابشة أن يشهد العامين المقبلين نشاطا قويا لأعمال الاستكشاف عن النفط والغاز في أغلب مناطق المملكة، حيث سيتم تحليل 2000 كيلومتر من خطوط المسح الزلزالي ثنائية الأبعاد وإعداد ملف معلومات متكامل حول كل منطقة من المناطق الاستكشافية ومن ثم سيتم دعوة الشركات المهتمة بتقديم طلبات للحصول على رخصة استكشاف.

وفيما يتعلق بحقل حمزة النفطي، أضاف أن الوزارة تقوم حاليا بمتابعة برنامج العمل المعد لحقل حمزة لزيادة الانتاج من خلال حفر 3 آبار عميقة، ويتوقع أن يبدأ الحفر في شهر أغسطس 2022، وسوف يستغرق 12 شهرا.

وأوضح الخرابشة أن دراسة تفصيلية لمنطقة شرق الجفر تجري حاليا لحفر 3 آبار متوسطة العمق في حال أثبتت الدراسات ذلك وذلك بالتعاون مع شركة البترول الوطنية.

وأكد أن العمل جار على تعزيز وبناء القدرات المحلية للاستفادة من الخبرات الأردنية المتراكمة في القطاع ووضع مواصفات شراء حفارة متطورة للمساهمة في أعمال التنقيب في مختلف مناطق المملكة.

وقال إن الأردن غني بالثروات الطبيعية التي يجب أن تحظى بالاهتمام للاستفادة منها في رفد الاقتصاد الوطني بقيمة مضافة ورفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، مؤكدا أهمية استغلال هذه الثروات وضرورة استقطاب الاستثمارات والاستفادة من التطور التكنولوجي الذي يشهده قطاع الاستشكاف والتعدين العالمي.

المصدر: المملكة