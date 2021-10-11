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شركة نقل أردنية تعلن بدء تشغيل رحلات يومية من عمان إلى دمشق

مال وأعمال

شركة نقل أردنية تعلن بدء تشغيل رحلات يومية من عمان إلى دمشق
Reuters ALAA AL SUKHNI
الحدود الأردنية السورية (مركز حدود جابر)
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أعلن مديرة دائرة النقل بشركة "جت" في الأردن، رائد حداد، أن الشركة بدأت بتشغيل خط الأردن - سوريا، وذلك بعد فتح البلدين الحدود بينهما.

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وفي تصريحات لموقع "خبرني"، أكد رائد حداد أنه "وبعد فتح المنافذ البرية بين البلدين، عملت الشركة على البدء بتسيير رحلة يومية من عمان إلى دمشق".

وأشار إلى أن "انطلاق الرحلات يكون بشكل يومي من فرع الشركة في منطقة العبدلي فقط، في تمام الساعة السابعة والنصف صباحا (بالتوقيت المحلي)، بكلفة 11 دينارا للشخص، فيما تكون يبلغ سعر التذكرة الطفل 7 دنانير".

وكانت وزارة الداخلية الأردنية قد قررت في نهاية الشهر الماضي، إعادة فتح الحدود بين المملكة وسوريا ‏‏(مركز حدود جابر).

المصدر: "خبرني"

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