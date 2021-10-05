الأردن: علاقتنا مع سوريا أمر واقع

قال مدير المخابرات العامة الأردنية اللواء أحمد حسني حاتوقي أن الأردن يتعامل مع الملف السوري كأمر واقع.

وفي حديث للصحفيين وصف حاتوقي علاقات المملكة مع سوريا بالجيدة من الجانب الأمني، مؤكدا وجود تنسيق لإيجاد بيئة آمنة في لبنان وسوريا..

وتأتي التصريحات الأخيرة في سياق تصاعد متسارع في العلاقات بين عمان ودمشق.