تصريحات لاذعة في مستهل زيارة بومبيو للصين

استهل وزيرا الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، والصيني وانغ يي، اجتماعهما، اليوم الاثنين في بكين، بتبادل الاتهامات فيما يتعلق بتدهور العلاقات الثنائية بين البلدين.

وقال وانغ، وهو أيضا عضو مجلس الدولة الصيني خلال استقباله بومبيو": "مؤخرا.. وفيما كان الجانب الأمريكي يصعد باستمرار النزاع التجاري مع الصين.. تبنى أيضا سلسلة من الإجراءات فيما يتعلق بملف تايوان بما يضر بحقوق الصين.. كما وجه انتقادات لا أساس لها لسياسات الصين الداخلية والخارجية".

واعتبر وانغ هذه التصرفات "هجوما مباشرا على الثقة المتبادلة"، قائلا إن ذلك "ألقى بظلاله على العلاقات الصينية الأمريكية... ونطالب الجانب الأمريكي بالكف عن هذا النوع من الإجراءات الخاطئة".

من جانبه قال بومبيو، الذي كان يطلع وانغ على مجريات زيارته لكوريا الشمالية ولقائه بالزعيم كيم جونغ أون، "لدينا خلافات جوهرية بشأن الملفات التي ذكرتها".

وأضاف: "لدينا قلق عميق بشأن الأفعال التي اتخذتها الصين وأتطلع لأن تسنح الفرصة لمناقشة كل منها اليوم لأن هذه علاقة مهمة جدا".

وقام وزير الخارجية الأمريكي بجولة شملت كلا من سيئول وبيونغ يانغ، والتقى خلالها الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

المصدر: رويترز