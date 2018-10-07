بومبيو في بيونغ يانغ لإجراء محادثات مع كيم جونغ أون

وصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، صباح اليوم الأحد، إلى بيونغ يانغ قادما من طوكيو، لإجراء محادثات مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

والتقى بومبيو في العاصمة اليابانية، رئيس الوزراء شينزو آبي، ووزير خارجيته تارو كونو. وأثناء محادثاته تعهد بومبيو بأن يبحث في بيونغ يانغ موضوع اليابانيين المحتجزين من قبل المخابرات الكورية الشمالية.

وهذه هي الزيارة الرابعة لوزير الخارجية الأمريكي إلى كوريا الشمالية. وبعد انتهائها سيتوجه بومبيو إلى كوريا الجنوبية حيث سيلتقي رئيسها مون جاي إن، ونظيره الكوري الجنوبي كانغ كيونغ هوا، وغدا الاثنين سيتوجه الوزير الأمريكي إلى بكين حيث سيجري لقاءات مع ممثلي الحكومة الصينية.

وقال بومبيو للصحفيين في وقت سابق، إنه من الممكن أن يكون بإمكانه بعد زيارته إلى بيونغ يانغ إعلان موعد ومكان عقد قمة جديدة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

المصدر: تاس