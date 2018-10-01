قناة أمريكية تحذف من حديث كاني ويست كلمات تدعم ترامب

حذفت قناة NBC التلفزيونية الأمريكية من إحدى حلقات الموسم الـ44 لبرنامج Saturday Night Live، كلمات لمغني الراب كاني ويست تدعم الرئيس دونالد ترامب، مما أثار حفيظة الأخير.

ولكن المنتج مايك دين الأمريكي، نشر المقطع المحذوف على صفحته في تويتر، ليفضح بذلك ممارسات القناة الأمريكية.

KANYE SNL TALK THAT GOT CUT OFF FREEDOM OF SPEECH SHOULD HAVE EXTENDED pic.twitter.com/IpULoEJxsN — MIKE DEAN! #MWA (@therealmikedean) 30 сентября 2018 г.

وقال المغني في المقطع المشطوب: "لقد شاهدتم كيف سخروا مني، وسمعتم كيف صرخوا في وجهي. لقد حاربوني من وراء الكواليس، كيف يمكن أن تعجب بترامب؟ وقالوا، إنه عنصري ولو كانت العنصرية تقلقني، لغادرت أمريكا من فترة بعيدة".

وكان المغني يتحدث وهو يرتدي على رأسه قبعة تحمل شعار، "لنجعل أمريكا عظيمة من جديد" الذي يتبناه الرئيس دونالد ترامب.

وبعد نشر المنتج المقطع المحذوف، قدم ترامب في تغريدة عبر تويتر، شكره وامتنانه للمغني المذكور على دعمه هذا.

Like many, I don’t watch Saturday Night Live (even though I past hosted it) - no longer funny, no talent or charm. It is just a political ad for the Dems. Word is that Kanye West, who put on a MAGA hat after the show (despite being told “no”), was great. He’s leading the charge! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 сентября 2018 г.

وأعرب الرئيس الأمريكي عن غضبه الشديد من امتعاض الجمهور وعدم رضاهم عن مغني الراب بسبب آرائه السياسية، وقال مشيدا به: "هذا المغني قد وجه اتهاما دامغا للحزب الديمقراطي الأمريكي".

المصدر: نوفوستي







