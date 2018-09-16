"فلورنس" يودي بحياة 11 أمريكيا

ارتفعت حصيلة ضحايا إعصار "فلورنس" اليوم الأحد إلى 11 شخصا بعد مصرع 3 أشخاص في ولاية كارولينا الشمالية شرقي الولايات المتحدة، حسب قناة "فوكس" المحلية.

وضرب إعصار "فلورنس" الجمعة الساحل الشرقي للولايات المتحدة، لكنه ما لبث أن تحوّل من إعصار من الفئة الأولى إلى عاصفة مدارية عاثت خرابا في ولايتي كارولاينا الشمالية والجنوبية، حيث صاحبته أمطار غزيرة تسببت في اقتلاع الأشجار وأعمدة الكهرباء ما أجبر أكثر من 27 ألف شخص على التوجه إلى الملاجئ.

إقرأ المزيد

ورغم أن سرعة الريح انخفضت بشكل ملموس ولا تتجاوز 75 كم في الساعة، يحذر خبراء الأرصاد من أن تقدم العاصفة البطيء في الولايتين قد يؤدي لإغراق المنطقة خلال الأيام القليلة المقبلة.

المصدر: وكالات