إعصار فلورنسا يقتل ويحاصر العشرات في الولايات المتحدة

ارتفع عدد ضحايا إعصار فلورنسا في الولايات المتحدة إلى 5 أشخاص، فيما تبذل السلطات جهودا حثيثة لإنقاذ عشرات السكان العالقين مع ارتفاع منسوب المياه المتواصل.

وقالت مصادر رسمية إن أربعة قتلى على الأقل لقوا حتفهم، بينما أشارت وسائل الإعلام الأميركية إلى ضحية خامسة. وحذر المركز الوطني للأعاصير من مد عال مساء السبت على الساحل ومن "فيضانات كارثية متوقعة في كارولاينا الشمالية والجنوبية".

ومن المتوقع أن يتجاوز منسوب المياه في الأنهر مستويات قياسية في الولايتين الواقعتين في جنوب شرق الولايات المتحدة.

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ومن المفترض أن تتقدم العاصفة أكثر داخل الأراضي الأمريكية قبل أن تحيد الأحد نحو الشمال بحسب مركز الأعاصير بعد "تراجع حدتها بشكل كبير".

وفي كارولاينا الشمالية، اجتاحت فيضانات مدينة نيو بيرن البالغ عدد سكانها 30 ألف نسمة وحيث يلتقي نهرا نيوز وترنت، ما شل حركة مئات الأشخاص.

وصرح حاكم ولاية كاليفورنيا الشمالية روي كوبر بأن فرق الإغاثة قدمت المساعدات لمئات الأشخاص في نيو بيرن، وبذل المسعفون كل الجهود لإنقاذ المحاصرين".

المصدر: أ ف ب