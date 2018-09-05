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رؤساء من أصل عربي حكموا في أمريكا اللاتينية

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رؤساء من أصل عربي حكموا في أمريكا اللاتينية
Reuters Marcos Brindicci
رئيس بارغواي الجديد ماريو عبده بينيتز
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شكل قرار حكومة بارغواي إعادة سفارتها لدى إسرائيل من القدس إلى تل أبيب، سابقة خطيرة ألقت الضوء على مصير العلاقات بين البلدين، وأسباب هذه الانعطافة.

ولعل البعض ينسب القرار الجريء، إلى انتهاء فترة ولاية رئيس باراغواي السابق في 15 أغسطس الماضي وتولي ماريو عبدو بينيتيز، الذي ينتمي أيضا، كهوراسيو كارتيس، إلى حزب "كولورادو" المحافظ، زمام السلطة في البلاد.

وبينيتز (46 عاما)، هو الرئيس التاسع من أصل عربي في أمريكا اللاتينية، فهو من أصول لبنانية، إذ أن هناك خمس رؤساء آخرين من أصل لبناني، وفلسطينيين، وسوري، وهم كالتالي:
1. ميشال تامر الرئيس الحالي للبرازيل وهو من أصل لبناني.

2. كارلوس فلوريس فقوسه رئيس هندوراس 1998- 2002، وهو فلسطيني الأصل.

3. أنطونيو سقا الفلسطيني الأصل في السلفادور في الفترة ما بين 2004 – 2009.

4. جوليو سيزار طربيه، اللبناني الأصل، في كولومبيا 1978-1982.

5. وشغل كرسي الحكم في الإكوادور وحدها ثلاثة رؤساء من أصول لبنانية هم:

• خوليو ثيودور سالم كرئيس مؤقت في عام 1944.

• عبدالله بوكرم 1996-1997.

• جميل معوض في الفترة 1998-2000.

6. وشغل كارلوس منعم، السوري الأصل، رئاسة الأرجنتين لعشر سنوات كاملة في الفترة ما بين 1989 و1999.

وبالإضافة إلى نائب رئيس فنزويلا طارق العيسمي ومرشح المعارضة الرئيسي في انتخابات هندوراس الأخيرة سلفادور نصر الله.

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رئيس باراغواي السابق، أوراسيو كارتيس، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خلال مراسم افتتاح سفارة باراغواي في القدس يوم 21 مايو 2018 باراغواي تعيد سفارتها في إسرائيل من القدس إلى تل أبيب

وتشير العديد من الدراسات إلى أن آلاف المهاجرين الفلسطينيين والسوريين واللبنانيين وصلوا إلى أمريكا اللاتينية، على دفعات متتالية منذ نهايات القرن التاسع عشر الميلادي، هربا من الوضع الاقتصادي للمشرق العربي، أو الاضطهاد السياسي أو الديني.

المصدر: وكالات 

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