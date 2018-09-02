ألمانيا توقف رجلي شرطة عن العمل بسبب تحية نازية

فتحت الشرطة في ولاية بافاريا بجنوب ألمانيا تحقيقا مع شرطيين، يشتبه بأنهما أديا التحية النازية.

إقرأ المزيد

وقالت الشرطة في بيان لها أمس السبت، إن الشرطيين رددا هتافات مناوئة للمهاجرين، وأديا تحية النازي في إحدى حانات مدينة روزنهايم يوم الخميس.

واعتمدت الشرطة في معلوماتها على شاهد كان موجودا في الحانة ذاتها أثناء الواقعة.

وشارك رجل ثالث، وصفه بيان الشرطة بحارس أمن، في هذه الواقعة بتأدية تحية النازي. وجرى وقف رجلي الشرطة عن العمل.

ودعا ساسة ألمان للتحرك في مواجهة نمو العداء للأجانب بعدما اشتبك أشخاص من اليمين المتطرف مع الشرطة يوم الأحد الماضي، في إحدى مدن شرق ألمانيا حيث قُتل شخص طعنا على يد رجلين يشتبه بأنهما من المهاجرين.

ويعتبر الدستور الألماني عرض أي رموز نازية جريمة.

وستؤجج هذه الواقعة على الأرجح الجدل الدائر عن العنصرية، وتنامي نفوذ اليمين المتطرف، بعد تدفق لم يسبق له مثيل للمهاجرين، ومعظمهم من المسلمين، إلى ألمانيا على مدى السنوات الثلاث الماضية.

المصدر: رويترز