ترامب: لست كغيري من رؤساء أمريكا وأبرم صفقات جيدة

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن العمل جار على ترتيب قمة ثانية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، مضيفا أن العلاقات بينهما أصبحت جيدة.

وتعقيبا على تغريدته التي أعرب فيها عن تطلعه للقاء جديد مع بوتين، قال ترامب في حديث لقناة "سي إن بي سي" بثته اليوم الجمعة: "نعم، هذا اللقاء قيد التحضير".

وأضاف ترامب أنه أقام علاقة جيدة مع بوتين، مشيرا إلى أنهما بحثا في هلسنكي عددا كبيرا من المواضيع، بينها الإرهاب وسوريا، وإيران والشرق الأوسط.

وذكر ترامب أنه ليس على يقين بإمكانية بناء علاقات تعاون جيدة مع روسيا، محذرا من أنه سيتحول إلى "ألد أعداء" بوتين في حال فشلت الجهود لتحسين العلاقات بين البلدين، لكنه أصر على أنه يختلف عمن سبقه في منصب الرئاسة الأمريكية، ويجيد إبرام الصفقات الرابحة.

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وقال: "لدينا علاقات سيئة مع روسيا منذ سنوات طويلة. أرجو فهمي بطريقة صحيحة، قد لا ننجح في تحسينها. هذا الاحتمال وارد، لكنني لست كغيري من الرؤساء... أنا الرجل الذي يعقد الصفقات. أمارس ذلك طيلة عمري، وأبرم صفقات جيدة".

وفي وقت سابق أعلن البيت الأبيض أن ترامب وجه لبوتين دعوة لزيارة واشنطن الخريف المقبل.