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ترامب يدعو بوتين لزيارة واشنطن

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ترامب يدعو بوتين لزيارة واشنطن
Reuters Carlos Barria
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أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب من مستشاره للأمن القومي جون بولتون دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لزيارة واشنطن.

وكتبت ساندرز في تغريدة على موقع "تويتر" أن "الرئيس ترامب طلب من جون بولتون دعوة الرئيس بوتين إلى واشنطن الخريف المقبل، ومناقشة ذلك قد بدأت".

وأشارت ساندرز إلى أنه خلال لقاء الرئيسين في هلسنكي تم الاتفاق على الحفاظ على الحوار العملي بين مجلسي الأمن القومي للبلدين.

يتبع..

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