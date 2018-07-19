ترامب يدعو بوتين لزيارة واشنطن

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب من مستشاره للأمن القومي جون بولتون دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لزيارة واشنطن.

وكتبت ساندرز في تغريدة على موقع "تويتر" أن "الرئيس ترامب طلب من جون بولتون دعوة الرئيس بوتين إلى واشنطن الخريف المقبل، ومناقشة ذلك قد بدأت".

In Helsinki, @POTUS agreed to ongoing working level dialogue between the two security council staffs. President Trump asked @Ambjohnbolton to invite President Putin to Washington in the fall and those discussions are already underway. — Sarah Sanders (@PressSec) 19 июля 2018 г.

وأشارت ساندرز إلى أنه خلال لقاء الرئيسين في هلسنكي تم الاتفاق على الحفاظ على الحوار العملي بين مجلسي الأمن القومي للبلدين.

يتبع..