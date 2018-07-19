ترامب: سأكون ألدّ أعداء بوتين إن لم تتطور علاقاتنا

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه سيكون "ألد أعداء" الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في حال لم تنجح الجهود لتحسين العلاقات بين واشنطن وموسكو.

وقال ترامب في مقابلة مع قناة "سي أن بي سي" الأمريكية، ستبث غدا الجمعة: "سأكون أسوأ أعدائه" (بوتين).

وفي الوقت ذاته، أشار ترامب إلى أهمية الفرصة لتحسين العلاقات بين البلدين، قائلا إن "علاقة جيدة مع الرئيس بوتين وعلاقة جيدة مع روسيا أمر إيجابي وليس سلبيا".

واعتبر ترامب أنه يتخذ موقفا من روسيا "أشد من أي رئيس منذ سنوات طويلة"، كما انتقد سياسات سلفه باراك أوباما تجاه روسيا، واعتبرها ضعيفة.

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وواجه الرئيس الأمريكي انتقادات من قبل أعضاء الكونغرس بعد لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في هلسنكي يوم 16 يوليو، لـ "ضعف" موقفه أمام بوتين وتصريحاته بشأن ما يسمى بـ "التدخل الروسي" في الانتخابات الأمريكية.

وأعلن البيت الأبيض اليوم الخميس أن الرئيس ترامب طلب من مستشاره للأمن القومي دعوة الرئيس بوتين لزيارة واشنطن في الخريف المقبل.

المصدر: سي أن بي سي