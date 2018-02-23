نتنياهو يشكر ترامب لقراره فتح السفارة الأمريكية في مايو المقبل

رحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فتح سفارة بلاده في القدس في "الذكرى 70 لقيام إسرائيل"، معربا عن شكره لترامب على "القيادة والصداقة".

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

وقال نتنياهو في بيان اليوم الجمعة إن "قرار الرئيس ترامب نقل سفارة الولايات المتحدة (من تل أبيب) إلى القدس في يوم الاستقلال القادم يتبع إعلانه التاريخي في ديسمبر الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل".

وأضاف نتنياهو أن "هذا القرار سيحول الذكرى 70 لاستقلال إسرائيل إلى احتفال أكبر، وأشكر الرئيس ترامب على قيادتكم وصداقتكم".

المصدر: رويترز

إينا أسالخانوفا